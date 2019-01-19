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ВИДЕО - Джокович принял игру против Шаповалова за спарринг с фанатом, расслабился и отдал канадцу сет

Джокович принял игру против Шаповалова за спарринг с фанатом, расслабился и отдал канадцу сет
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Eurosport

19/01/2019 в 12:38Обновлено 19/01/2019 в 14:39

Серб имеет слабые места – Даниилу Медведеву стоит ими воспользоваться.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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