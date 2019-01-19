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ВИДЕО - «Люблю в теннис поиграть, в футбол – желательно стоя». Теннисисты – о любимых и не очень упражнениях

«Люблю в теннис поиграть, в футбол – желательно стоя». Теннисисты – о любимых и не очень упражнениях
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Eurosport

19/01/2019 в 11:16Обновлено 19/01/2019 в 13:16

Тренировки – это не так уж и весело.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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