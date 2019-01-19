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ВИДЕО - Джокович вышел в следующий круг и пожалел об этом, когда посмотрел хайлайты Медведева против Гоффена

Джокович вышел в следующий круг и пожалел об этом, когда посмотрел хайлайты Медведева против Гоффена
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Eurosport

19/01/2019 в 09:52Обновлено 19/01/2019 в 11:54

Сербу не будет просто в четвертом круге Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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