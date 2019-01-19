ВИДЕО - Ястремская не справилась с давлением и расплакалась после чувствительного поражения от Серены
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open1 238 просмотров • 9 ч. назад
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й3 745 просмотров • 12 ч. назад
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии952 просмотров • 13 ч. назад
«Хороший пример – мой матч с Федерером». Кирьос всего за 60 секунд научит тебя делать твинер1 237 просмотров • 7 ч. назад
Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца6 221 просмотров • 15 ч. назад
«Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»1 278 просмотров • 4 ч. назад
Надаль силой мысли поломал часы для отсчета времени на подачу и выбесил Бердыха3 451 просмотров • 16 ч. назад
Кербер выиграла всего 26 очков из 81 и с позором покинула АО после матча с Коллинс2 420 просмотров • 17 ч. назад
«Хачанов с бородой – четвертый Хемсворт». Касаткина угадывает факты об актерской семейке1 243 просмотров • 17 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Идеальный Федерер, коварный Чилич и еще 3 лучших удара дня на Australian Open
Павлюченкова отправила Стивенс домой, а себя вернула в 2017-й
«Австралийские завтраки: тостик, авокадо, яйцо-пашот». Теннисисты – о любимом в Австралии
«Хороший пример – мой матч с Федерером». Кирьос всего за 60 секунд научит тебя делать твинер
Масс-старт в Рупольдинге, который русским дамам лучше поскорее забыть
Огнеопасный финиш масс-старта, в котором Эберхард и Фийон-Майе оказались статистами Йоханнеса
Фанатам Федерера не рекомендуется кликать сюда: тут видео избиения Циципасом их любимца
«Самый неудобный для меня стиль игры соперницы? Серена». Павлюченкова ответила на вопросы из «ВК»
Надаль силой мысли поломал часы для отсчета времени на подачу и выбесил Бердыха
Кербер выиграла всего 26 очков из 81 и с позором покинула АО после матча с Коллинс
«Хачанов с бородой – четвертый Хемсворт». Касаткина угадывает факты об актерской семейке
«Это странно!» Свитолина сыграла в «Кто сказал?» и не поверила, что Джокович хочет стать невидимкой
«Это был глупый вопрос». Журналист выбесил Шарапову после поражения от Барти
«Это надо было Википедию открывать сейчас». Медведев провалил тест на знание Австралии
Надаль настолько бесцеремонно выгнал с АО Бердыха, что у Джоковича и Федерера затряслись коленки
Шарапова провела один сильный сет против Барти, а потом спешно поехала собирать чемоданы
Трамп смял на пути в финал Уилсона, Селби и Робертсона. Мистер О'Салливан, ты следующий
Отличный удар Трампа явно взбодрил Робертсона
Укороченный Халеп и крутая битва Нисикори с Соузой – топ-5 лучших моментов дня
«Скорпион дерется на льду и идет к финишу?» Медведев не узнал Mortal Kombat