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ВИДЕО - Австралийские секьюрити настолько суровы, что без аккредитации не пускают на корт даже Федерера

Австралийские секьюрити настолько суровы, что без аккредитации не пускают на корт даже Федерера
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Eurosport

19/01/2019 в 08:45Обновлено 19/01/2019 в 11:19

Ситуация явно под контролем.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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