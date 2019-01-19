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ВИДЕО - «Присутствовала мысль: блин, надо побеждать». Даниил Медведев – о выходе в четвертый круг

«Присутствовала мысль: блин, надо побеждать». Медведев – о выходе в четвертый круг
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Eurosport

19/01/2019 в 08:14Обновлено 19/01/2019 в 10:15

Три соперника, ни одного проигранного сета, лучший результат на «ТБШ».

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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