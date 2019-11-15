Теннис > Итоговый турнир ATP

ВИДЕО - В руках у Надаля и Циципаса были ракетки, а не эбонитовые палочки, но они все равно осветили Лондон

В руках у Надаля и Циципаса были ракетки, а не эбонитовые палочки, но они все равно осветили Лондон
1 288 просмотров | 02:51
Eurosport

53 мин. назад

Искрометное рубилово на Итоговом турнире.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео