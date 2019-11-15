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ВИДЕО - Роджер Федерер – Новак Джокович: обзор матча Итогового турнира ATP

Федерер парил над кортом и уничтожал все живое – не верится, что между ним и Джоко 6 лет разницы
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Eurosport

9 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

Маэстро был просто восхитителен.
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