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ВИДЕО - Ужасный старт Надаля на Итоговом против Зверева: Рафа ошибался на выходе и лупил в ауты

Ужасный старт Надаля на Итоговом против Зверева: Рафа ошибался на выходе и лупил в ауты
 320 просмотров | 03:17
Eurosport

56 мин. назад

Как и Медведев с Циципасом, Надаль вел 5-0 в личке со Зверевым, но в этот раз проиграл без борьбы.
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