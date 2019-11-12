ВИДЕО - Ужасный старт Надаля на Итоговом против Зверева: Рафа ошибался на выходе и лупил в ауты

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Как и Медведев с Циципасом, Надаль вел 5-0 в личке со Зверевым, но в этот раз проиграл без борьбы.