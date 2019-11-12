ВИДЕО - Ужасный старт Надаля на Итоговом против Зверева: Рафа ошибался на выходе и лупил в ауты
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Ужасный старт Надаля на Итоговом против Зверева: Рафа ошибался на выходе и лупил в ауты320 просмотров • 3 ч. назад
«До матча думал, что уровень моей игры будет намного хуже». Медведев – об игре с Циципасом и настрое3 577 просмотров • 12 ч. назад
Циципас мчал к сетке, но споткнулся о невидимое препятствие и опасно рухнул на корт1 232 просмотров • 14 ч. назад
Циципас разжалобил фортуну и с шестой попытки одолел Медведева. Смотри, как это было2 761 просмотров • 16 ч. назад
Федерер выдал несколько шикарных розыгрышей, но Тим все равно был сильнее3 060 просмотров • Вчера в 07:17
Джокович заставил Берреттини много бегать, пока итальянец не уперся в указатель с надписью Exit3 543 просмотров • 10/11/2019 в 17:17
Этими розыгрышами из финала молодежного Итогового турнира можно наслаждаться до следующего сезона1 445 просмотров • 10/11/2019 в 09:45
Сочнейшие розыгрыши с участием восходящей звезды тенниса из Италии – Синнер точно пошумит в 2020-м2 135 просмотров • 09/11/2019 в 17:39
18-летний Синнер поздравил тренера с днем рождения выходом в финал Nextgen1 509 просмотров • 09/11/2019 в 12:47
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
«До матча думал, что уровень моей игры будет намного хуже». Медведев – об игре с Циципасом и настрое
Фан-клуб «Ливерпуля» из Румынии преподнес Клоппу забавную шляпу, приносящую удачу
Циципас мчал к сетке, но споткнулся о невидимое препятствие и опасно рухнул на корт
Циципас разжалобил фортуну и с шестой попытки одолел Медведева. Смотри, как это было
Федерер выдал несколько шикарных розыгрышей, но Тим все равно был сильнее
Джокович заставил Берреттини много бегать, пока итальянец не уперся в указатель с надписью Exit