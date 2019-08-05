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ВИДЕО - Медведев отдал одно очко на подаче в первом сете, но даже этого не хватило для победы над Кирьосом

Медведев отдал одно очко на подаче в первом сете, но даже этого не хватило для победы над Кирьосом
 89 просмотров | 04:26
Eurosport

28 мин. назад

Австралиец испытывал проблемы со спиной, но чрезмерная мотивация помогла ему взять титул Вашингтона.
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Теннис


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