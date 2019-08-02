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ВИДЕО - Ник Кирьос просил бутылку в судейскую вышку

Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку. И ответил на недовольство арбитра, что она выскользнула
 517 просмотров | 00:45
Eurosport

1 час назад

Австралиец делает все возможное, чтобы привлечь внимание.
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