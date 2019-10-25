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ВИДЕО - Рублев расправился с тем самым корейцем, который сокрушил Джоковича в Мельбурне в 2018-м

Рублев расправился с тем самым корейцем, который сокрушил Джоковича в Мельбурне в 2018-м
 4 просмотров | 03:34
Eurosport

41 мин. назад

Андрей уже в четвертьфинале.
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Теннис


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