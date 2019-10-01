Теннис > ATP Токио

Алексей Попырин проиграл Новаку Джоковичу в Токио (видео)

Попырин старательно изгонял Джоковича с корта, но отсутствие экзорциста не сыграло ему на руку
 241 просмотров | 02:32
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 53 мин. назад

Серб идет дальше на Го Соэду из Японии.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео