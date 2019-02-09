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ВИДЕО - Для Даниила Медведева не существует авторитетов: на пути в финал Софии он не оставил шансов Монфису

Для Медведева не существует авторитетов: на пути в финал Софии он не оставил шансов Монфису
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Eurosport

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Решающий матч против Мартона Фучовича из Венгрии – четвертый титул ATP в карьере совсем близко.
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