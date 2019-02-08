Теннис > ATP София

ВИДЕО - Клижан рассвирепел из-за решения арбитра, сломал ракетку, пнул сетку и не пожал руку женщине с вышки

Клижан рассвирепел из-за решения арбитра, сломал ракетку, пнул сетку и не пожал руку женщине с вышки
1 389 просмотров | 02:55
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

А Даниил Медведев легко прошел словака – 6:4, 6:1.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео