ВИДЕО - Клижан рассвирепел из-за решения арбитра, сломал ракетку, пнул сетку и не пожал руку женщине с вышки
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