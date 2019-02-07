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ВИДЕО - Даниил Медведев задавил Томаса Хаасе в трех партиях и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

Медведев задавил Хаасе в трех партиях и вышел в четвертьфинал турнира в Софии
 99 просмотров | 02:18
Eurosport

37 мин. назад

Следующий соперник – Мартин Клижан.
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