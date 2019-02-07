Медведев задавил Хаасе в трех партиях и вышел в четвертьфинал турнира в Софии

ВИДЕО - Даниил Медведев задавил Томаса Хаасе в трех партиях и вышел в четвертьфинал турнира в Софии
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Теннис
Медведев задавил Хаасе в трех партиях и вышел в четвертьфинал турнира в Софии99 просмотров • 3 ч. назад
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