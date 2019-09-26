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Гаэль Монфис порадовал зрителей безупречным укороченным не глядя (видео)

Монфис порадовал зрителей безупречным укороченным не глядя
 130 просмотров | 00:15
Eurosport

1 час назад

Француз зажигает на турнире в Чжухае.
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Теннис


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