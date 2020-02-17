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ВИДЕО - Трикшот Монфиса и идеальный выстрел Циципаса по линии – топ лучших ударов турнира в Роттердаме

Трикшот Монфиса и идеальный выстрел Циципаса по линии – топ лучших ударов турнира в Роттердаме
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Eurosport

6 ч. назадОбновлено 1 час назад

В пятерке нет ни одного представителя России.
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