ВИДЕО - Трикшот Монфиса и идеальный выстрел Циципаса по линии – топ лучших ударов турнира в Роттердаме
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Трикшот Монфиса и идеальный выстрел Циципаса по линии – топ лучших ударов турнира в Роттердаме110 просмотров • 3 ч. назад
Клийстерс вернулась на корт спустя 8 лет после завершения карьеры и солидно погоняла Мугурусу1 107 просмотров • 4 ч. назад
Немного о влиянии отношений: Монфис второй раз подряд сыграет за титул, у Свитолиной – 0 полуфиналов1 311 просмотров • Вчера в 11:55
Победа над Лондеро сделала Рууда самым высокорейтинговым игроком из Норвегии со времен его отца771 просмотров • Вчера в 10:05
2 скандала и 4 отыгранных матчбола – Шварцман в 27 впервые травмировался, но вырвал победу у Куэваса2 058 просмотров • 15/02/2020 в 12:05
Русские точно не победят в Роттердаме – Рублев в эпичном матче вылетел от Крайиновича1 497 просмотров • 15/02/2020 в 10:06
Подлейший жук напал на Рублева прямо перед подачей соперника2 121 просмотров • 13/02/2020 в 15:17
Подачи Рублева были настолько неотразимыми, что Бублик просто безнадежно бегал по корту1 910 просмотров • 13/02/2020 в 16:47
Жесткое столкновение Симона и Кукушкина в Роттердаме, победителем из которого вышел француз1 173 просмотров • 12/02/2020 в 16:38
Больше видео
Клийстерс вернулась на корт спустя 8 лет после завершения карьеры и солидно погоняла Мугурусу
Мёрфи раскидал все цветные по лузам так же легко, как разгромил Уилсона в финале Welsh Open
Катникова не дотянулась до электронной отметки – Россия осталась без медалей в эстафете
Заснеженная гонка на 10 км завершилась триумфом Норвегии
Вторая попытка Репилова, которая принесла ему второе золото ЧМ в Сочи
Хайлайты мужского пасьюта – один обидный промах лишил Логинова золота