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Обзор матча Гаэль Монфис – Филип Крайинович (видео)

Немного о влиянии отношений: Монфис второй раз подряд сыграет за титул, у Свитолиной – 0 полуфиналов
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Eurosport

17 ч. назадОбновлено 1 час назад

Француз впервые в карьере может выиграть более одного турнира за год.
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