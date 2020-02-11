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Обзор матча Андрей Рублев – Николоз Басилашвили (видео)

Басилашвили метался по корту за реактивными ударами Рублева, но ничего не противопоставил Андрею
 239 просмотров | 02:26
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 1 час назад

Далее по курсу у второй ракетки России Александр Бублик.
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