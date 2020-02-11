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Обзор матча Карен Хачанов – Фабио Фоньини (видео)

Фоньини вышел на матч против Хачанова слегка расслабленным, и Карен мгновенно наказал его за это
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Eurosport

1 час назад

Третья ракетка России был очень хорош и вышел во второй круг на Дэна Эванса.
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Теннис


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