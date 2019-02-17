Теннис > ATP Роттердам

ВИДЕО - Монфис выдал удар года, среагировав на отскок от сетки

Монфис выдал удар года, среагировав на отскок от сетки
1 611 просмотров | 00:29
Eurosport

1 час назад

Так ковалась победа Гаэля в Роттердаме.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео