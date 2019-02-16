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ВИДЕО - Вавринка в двух сетах разбил Шаповалова и вышел на Нисикори в полуфинале Роттердама

Вавринка в двух сетах разбил Шаповалова и вышел на Нисикори в полуфинале Роттердама
 167 просмотров | 02:47
Eurosport

1 час назад

Стэн мчится к титулу.
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