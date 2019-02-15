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ВИДЕО - Кэй Нисикори так грубо растерзал Эрнеста Гулбиса, что у того даже не хватило сил на избиение ракетки

Нисикори так грубо растерзал Гулбиса, что у того даже не хватило сил на избиение ракетки
 38 просмотров | 02:50
Eurosport

34 мин. назад

Японец – в четвертьфинале турнира в Роттердаме.
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