Медведев выиграл 13-й матч в сезоне, вырубив в двух сетах Вердаско

ВИДЕО - Даниил Медведев выиграл 13-й матч в сезоне, вырубив в двух сетах турнира в Роттердаме Вердаско
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Теннис
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