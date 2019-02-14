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ВИДЕО - Ты завопишь от восторга, когда увидишь этот гениальный удар Шаповалова

Ты завопишь от восторга, когда увидишь этот гениальный удар Шаповалова
 651 просмотров | 00:30
Eurosport

1 час назад

Молодой канадец вынес Томаша Бердыха во втором раунде – 6:4, 6:3.
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Теннис


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