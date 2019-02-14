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ВИДЕО - Вавринка уработал Раонича в двух сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме

Вавринка уработал Раонича в двух сетах и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме
 91 просмотров | 01:39
Eurosport

1 час назад

Уверенная победа швейцарца.
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