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ВИДЕО - Даниил Медведев проиграл Жереми Шарди 4 гейма подряд и отправил ракетку в ад

Медведев проиграл Шарди 4 гейма подряд и отправил ракетку в ад
3 142 просмотров | 02:42
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 8 ч. назад

Но все закончилось хорошо – русский теннисист во втором круге турнира в Роттердаме.
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