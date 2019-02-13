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ВИДЕО - Карен Хачанов не справился с агрессией 211-й ракетки мира и проиграл уже в первом круге

Хачанов не справился с агрессией 211-й ракетки мира и проиграл уже в первом круге
1 951 просмотров | 03:29
Eurosport

12 ч. назад

22-летний Таллон Грикспур преподнес сенсацию на домашнем турнире в Роттердаме.
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