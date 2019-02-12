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ВИДЕО - Гоффен загонял Монфиса, вышел добить француза к сетке и сразу получил идеальную свечку за спину

Гоффен загонял Монфиса, вышел добить француза к сетке и сразу получил идеальную свечку за спину
3 361 просмотров | 00:51
Eurosport

Вчера в 19:17

Шикарный розыгрыш.
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Теннис


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