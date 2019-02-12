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ВИДЕО - Эрнест Гулбис проучил ракетку, которая так неточно исполнила его идеальный удар

Гулбис проучил ракетку, которая так неточно исполнила его идеальный удар
 958 просмотров | 00:24
Eurosport

12/02/2019 в 15:02Обновлено 12/02/2019 в 15:03

Латыш на эмоциях – всегда интересно.
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