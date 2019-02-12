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ВИДЕО - Вавринка и Пэр выдали розыгрыш, после которого французу осталось только сесть на корт и загоревать

Вавринка и Пэр выдали розыгрыш, после которого французу осталось только сесть на корт и загоревать
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Eurosport

12/02/2019 в 09:53Обновлено 12/02/2019 в 15:34

Швейцарец пробился во второй круг турнира в Роттердаме.
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