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Топ-5 лучших ударов турнира ATP Рио (видео)

Шальной удар 341-й ракетки в матче против Тима возглавил чарт лучших розыгрышей турнира в Рио
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Фелипе Мелигени Родригес Алвес проиграл четвертой ракетке мира, но сделал это красиво.
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