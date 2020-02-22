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Обзор матча Доминик Тим – Джанлука Магер (видео)

Тим отдал сет 128-й ракетке мира, а потом соперников с корта смыл ливень
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Eurosport

4 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

Пока австриец на грунте не похож сам на себя.
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