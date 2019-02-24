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ВИДЕО - Пабло Куэвас бросил ракетку в надежде отбить мяч и отправил ее на трибуны

Куэвас бросил ракетку в надежде отбить мяч и отправил ее на трибуны
 63 просмотров | 00:59
Eurosport

41 мин. назад

Трюк уругвайца не сработал.
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Теннис


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