ВИДЕО - Пабло Куэвас бросил ракетку в надежде отбить мяч и отправил ее на трибуны
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Теннис
Удивительный розыгрыш Куэваса и Оже-Альяссима, который с замедленными кадрами смотрится еще сочнее85 просмотров • 3 ч. назад
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