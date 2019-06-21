Теннис > ATP Queen's

ВИДЕО - Медведеву говорили не обижать маленьких, но Даня не послушал и отлупил Шварцмана

Медведеву говорили не обижать маленьких, но Даня не послушал и отлупил Шварцмана
 366 просмотров | 03:18
Eurosport

4 ч. назадОбновлено 3 ч. назад

Русский теннисист пробился в полуфинал турнира в Queen's club.
Показать большеПоказать меньше

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео