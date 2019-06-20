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ВИДЕО - Судья окликнул Николя Маю во время подачи, и тот чуть не сорвал спину

Судья окликнул Маю во время подачи, и тот чуть не сорвал спину
  смотрят | 00:16
Eurosport

3 ч. назад

Это могла быть самая нелепая травма в истории тенниса.
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Теннис


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