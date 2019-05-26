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ВИДЕО - Хайлайты матча Бенуа Пэр – Феликс Альяссим-Оже в Лионе

Пэр упал, но все равно дважды отбил мяч – после такого перфоманса он не мог отдать титул
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Eurosport

10 мин. назад

Француз на родной земле завоевал первый титул в 2019-м.
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