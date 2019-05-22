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ВИДЕО - Арбитр и супервайзер довели Дениса Шаповалова до истерики на турнире в Лионе

«Я не сталкивался с подобным за всю карьеру». Арбитр и супервайзер довели Шаповалова до истерики
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Eurosport

30 мин. назад

Судья на вышке отказался проверить отметку после подачи Умбера, чем вызвал протест теннисиста из Канады.
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