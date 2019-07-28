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ВИДЕО - Вся красота боевого финала Рублев – Басилашвили. Даже жаль, что на АТР-500 нет пятисетовиков

Вся красота боевого финала Рублев – Басилашвили. Даже жаль, что на АТР-500 нет пятисетовиков
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Eurosport

1 час назад

Николоз Басилашвили победил Андрея Рублева со счетом 7:5, 4:6, 6:3.
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