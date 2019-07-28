ВИДЕО - Вся красота боевого финала Рублев – Басилашвили. Даже жаль, что на АТР-500 нет пятисетовиков
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Вся красота боевого финала Рублев – Басилашвили. Даже жаль, что на АТР-500 нет пятисетовиков496 просмотров • 2 ч. назад
Безумная трехчасовая перестрелка Зверева и Басилашвили. Грузин отыграл 2 матчбола и вышел в финал2 640 просмотров • 20 ч. назад
Рублев исполосовал соперника эйсами, побрил линии и пробился в первый финал ATP 5001 860 просмотров • 23 ч. назад
Рублев провел лучший матч после травмы и девальвировал финалиста «Ролан Гаррос» Тима1 886 просмотров • 26/07/2019 в 16:44
Фучович насмотрелся выкрутасов Кирьоса, исполнил подачу с руки, но все равно влетел Тиму1 563 просмотров • 25/07/2019 в 09:06
Рублев проиграл Руду в первом сете, но собрался и пробился в четвертьфинал турнира в Гамбурге960 просмотров • 24/07/2019 в 19:22
Виртуоз Куэвас хотел принять свечу ударом между ног, но лишь насмешил публику2 120 просмотров • 23/07/2019 в 17:59
«Всего 70 млн фунтов – и все кресла на трибунах были заменены». Что надо знать о Корте №1296 просмотров • 16/07/2019 в 13:01
«Я бы сказал, это Рафа. Тело как будто его». Хачанов сыграл в «Кто это?»163 просмотров • 16/07/2019 в 13:00
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Безумная трехчасовая перестрелка Зверева и Басилашвили. Грузин отыграл 2 матчбола и вышел в финал
Рублев исполосовал соперника эйсами, побрил линии и пробился в первый финал ATP 500
Нибали выиграл сокращенный 20-й этап «Тур де Франс», Берналь – четвертый
На «Тур де Франс» на трассу сошел оползень – видео природного явления пугает и завораживает
Град, обледенение трассы – 19-й этап «Тур де Франс» остановили за 37 км до финиша
Рублев провел лучший матч после травмы и девальвировал финалиста «Ролан Гаррос» Тима