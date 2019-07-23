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ВИДЕО - Виртуоз Куэвас хотел принять свечу ударом между ног, но лишь насмешил публику

Виртуоз Куэвас хотел принять свечу ударом между ног, но лишь насмешил публику
 143 просмотров | 00:46
Eurosport

45 мин. назад

После этого Пабло проиграл Доминику Тиму гейм на своей подаче, а спустя час – сет и матч.
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