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ВИДЕО - С чувством, с толком, с расстановкой – так Федерер снес Гоффена и в десятый раз взял Галле

С чувством, с толком, с расстановкой – так Федерер снес Гоффена и в десятый раз взял Галле
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Eurosport

31 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Маэстро впервые выиграл один турнир в десятый раз.
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