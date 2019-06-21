ВИДЕО - Федерер потратил 2 часа для победы над Баутистой, с трудом заломав испанца в третьем сете
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Федерер потратил 2 часа для победы над Баутистой, с трудом заломав испанца в третьем сете301 просмотров • 2 ч. назад
Медведеву говорили не обижать маленьких, но Даня не послушал и отлупил Шварцмана1 037 просмотров • 9 ч. назад
Берреттини – злой гений Хачанова, Карен проиграл ему во второй раз за восемь дней584 просмотров • 10 ч. назад
Идеальный твинер Кирьоса, которым хочется наслаждаться снова и снова256 просмотров • 20/06/2019 в 22:11
Судья окликнул Маю во время подачи, и тот чуть не сорвал спину228 просмотров • 20/06/2019 в 21:48
Федерер успешно перешел с грунта на траву и разбил Миллмана в двух сетах29 просмотров • 18/06/2019 в 23:00
Пэр потерял ракетку при подаче, перешел на игру ногами и красиво пробил ножницами49 просмотров • 18/06/2019 в 21:15
Бедняга Зверев в кровь разбил колено в попытке дотянуться до мяча2 045 просмотров • 17/06/2019 в 19:16
Мощные смэши, прием навылет и счастливая сетка – Хачанов укротил 19-летнего серба807 просмотров • 17/06/2019 в 17:55
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Медведеву говорили не обижать маленьких, но Даня не послушал и отлупил Шварцмана
Берреттини – злой гений Хачанова, Карен проиграл ему во второй раз за восемь дней
Идеальный твинер Кирьоса, которым хочется наслаждаться снова и снова
Судья окликнул Маю во время подачи, и тот чуть не сорвал спину
Соревнования по конному спорту прошли без коней. Это видео зарядит тебя позитивом
Ад в штрафной сборной Марокко: прострел, удар по своим воротам, рикошет от вратаря и случайный гол