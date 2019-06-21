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ВИДЕО - Федерер потратил 2 часа для победы над Баутистой, с трудом заломав испанца в третьем сете

Федерер потратил 2 часа для победы над Баутистой, с трудом заломав испанца в третьем сете
 301 просмотров | 03:08
Eurosport

1 час назад

Кажется, Роджер не лучшим образом готов к Уимблдону.
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