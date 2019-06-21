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ВИДЕО - Берреттини – злой гений Хачанова, Карен проиграл ему во второй раз за восемь дней

Берреттини – злой гений Хачанова, Карен проиграл ему во второй раз за восемь дней
  смотрят | 02:30
Eurosport

1 час назад

Первая ракетка России не взял у итальянца ни сета.
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Теннис


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