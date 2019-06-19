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Федерер успешно перешел с грунта на траву и разбил Миллмана в двух сетах – видео

Федерер успешно перешел с грунта на траву и разбил Миллмана в двух сетах
  смотрят | 02:33
Eurosport

22 мин. назад

Роджер вышел во второй круг турнира в Галле.
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Теннис


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