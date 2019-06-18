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Пэр потерял ракетку при подаче, перешел на игру ногами и красиво пробил ножницами – видео

Пэр потерял ракетку при подаче, перешел на игру ногами и красиво пробил ножницами
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Eurosport

26 мин. назад

Тсонга поддержал футбол на корте.
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Теннис


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