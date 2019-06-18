Пэр потерял ракетку при подаче, перешел на игру ногами и красиво пробил ножницами – видео
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Теннис
Пэр потерял ракетку при подаче, перешел на игру ногами и красиво пробил ножницамисмотрят • 1 час назад
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