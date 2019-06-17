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ВИДЕО - Бедняга Зверев в кровь разбил колено в попытке дотянуться до мяча

Бедняга Зверев в кровь разбил колено в попытке дотянуться до мяча
 218 просмотров | 02:06
Eurosport

33 мин. назад

Неприятный момент во втором сете.
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Теннис


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