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Монфис поскользнулся на травке, получил травму и долго не поднимался – видео

Монфис поскользнулся на травке, получил травму и долго не поднимался
1 134 просмотров | 01:21
Eurosport

2 ч. назад

Гаэль вернулся в игру, но уступил Эберу в двух сетах.
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Теннис


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