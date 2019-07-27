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ВИДЕО - Андрей Рублев исполосовал соперника эйсами, побрил линии и пробился в первый финал ATP 500

Рублев исполосовал соперника эйсами, побрил линии и пробился в первый финал ATP 500
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Eurosport

23 мин. назад

За титул россиянин поспорит с грузином Николозом Басилашвили.
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