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ВИДЕО - Фритц выиграл первый титул в карьере, победив в американском междусобойчике Куэрри

Фритц выиграл первый титул в карьере, победив в американском междусобойчике Куэрри
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Eurosport

60 мин. назад

21-летний американец готов к сенсациям на Уимблдоне.
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Теннис


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